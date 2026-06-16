停滞する梅雨前線の影響で、鹿児島県内はあす17日にかけて、種子島・屋久島地方を中心に大雨となるおそれがあります。土砂災害に注意が必要です。 気象台によりますと、梅雨前線が17日にかけて種子島・屋久島地方付近に停滞する見込みです。県内では16日、これまでに、屋久島で1時間に49ミリ、先ほど沖永良部島・和泊町でも39ミリの激しい雨を観測しました。 県内では17日にかけて、種子島・屋久島地方で1時間に50ミリの非常に