種子屋久高速船が、寝たままの患者の搬送を今月末で取りやめることが分かりました。 種子島や屋久島では島内の病院で対応できない患者を、ドクターヘリや高速船を使って鹿児島市の病院などへ搬送しています。 種子屋久高速船によりますと、担架などを使った患者の搬送を今月30日で取りやめるということです。船内で患者にシートベルトの装着ができず安全が確保できないことや、患者の見回りが乗員の負担になってい