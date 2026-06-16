バレーボール女子日本代表の合宿が鹿児島県の薩摩川内市で始まり、きょう16日、歓迎式がありました。 （記者）「バレーボール女子日本代表の皆さん、はつらつとした表情で合宿初日を迎えています」 薩摩川内市のサンアリーナせんだいで合宿を行うのは、バレーボール女子日本代表の選手10人です。 体育館と宿泊施設が近く、練習環境が整っていることから、2009年に薩摩川内市での