メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年06月16日午後7時46分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。 愛知県、岐阜県内では震度2の揺れが観測されています。 最大震度5弱を観測したのは群馬県、埼玉県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ５．５と推定されます。 愛知県 【震度2】 名古屋南区 【震度