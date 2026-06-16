『SPA!デジタル写真集和泉芳怜「愛くるしいボディ」』が好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！ 『SPA!デジタル写真集 和泉芳怜「愛くるしいボディ」』が好評発売中だ。発売を記念し、厳選された誌面カットが公開された。 和泉芳怜 ©週刊SPA!編集部撮影／武田敏将 解禁されたカットには、心地よい日差しの下でストレッチをしてリフレッシュする姿や、白いワンピース