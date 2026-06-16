先月発売された『アイテム 歴史 スタイル 専門用語 デザイン すべてがイラストでわかる ファッション事典』の著者、文化学園大学教授・高村是州先生への全10回にわたる特別インタビューがスタートします。第１回は、私たちが無意識に選んでいる「服の色」に隠された秘密に迫ります。 無意識に選んでしまう「基本色」に隠された秘密 ――早速ですが、服を選ぶとき、無意識に白黒や紺、ベージュ