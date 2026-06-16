放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。今回の放送は、芸人で漫画家の矢部太郎さんをお迎えして、漫画作品「大家さんと僕」でお馴染みの大家さんとの思い出や、家族の記憶に迫りました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、矢部太郎さん、宇賀なつみ◆偶然の出会いから始まった「大家さんと僕」の物