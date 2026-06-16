1年に1日だけ、懐かしの味が戻ってきます。長野県山ノ内町の渋温泉で、かつて愛された名物ラーメンが今年も復活。多くのファンが詰めかけました。下高井郡山ノ内町の温泉街にできた長い行列。皆さんの目当ては…。客「やっぱりトーフラーメン」そのトーフラーメンとは…。しょうゆラーメンの上に豆腐とピリ辛のひき肉がのり、ガツンとニンニクを効かせたラーメンです。トーフラ&#