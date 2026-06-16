◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武（１６日・甲子園）阪神・才木浩人投手が、６回６安打１失点で、１点リードを許して降板した。５回に先頭・西川に中前打と竹内の犠打で、１死二塁と得点圏に走者を背負い、桑原に初球のスライダーを捉えられて中前に適時打を運ばれた。前回登板９日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）では、自己ワーストタイの３被弾で３回５安打５失点と精彩を欠いた。この日はテンポ良く最少