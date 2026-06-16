16日午後7時46分ごろ、群馬県と埼玉県で震度5弱を観測する地震があり、静岡県内では富士市で震度3、沼津市や静岡市駿河区など広い範囲で震度2を観測しました。震源地は茨城県南部で、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されています。この地震による津波の心配はありません。静岡県内で観測された震度は以下の通り。【震度３】富士市【震度２】沼津市富士宮市三島市御殿場市小山町静岡市駿河区