楽天・前田健太投手（３８）が１７日の阪神戦（甲子園）に先発する。１１年ぶりにＮＰＢに復帰した今季は５登板で０勝２敗、防御率４・８２。今季初勝利を挙げれば、ＮＰＢでは３９１１日ぶりの白星となる。約１か月ぶりの１軍登板になる。相まみえるのは昨季、セ・リーグ王者の阪神。「去年、優勝してますし、いいバッターやうまいバッターがいたり、すごくつながりのある打線だと思う。特にクリーンアップにいいバッターが多