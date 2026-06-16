第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の兵庫大会の組み合わせ抽選会が１６日、明石市内で行われた。１４９チームが出場する。６月２８日に姫路ウィンク球場で開会式のみを行い、７月４日から１回戦がスタートする。順調に日程が消化されれば、同２６日に決勝戦が行われる。今春の近畿大会を制した報徳学園は、同１１日の２回戦から登場し、育英と飾磨の勝者と対戦する。２年ぶり１７度目の出場に向けて、