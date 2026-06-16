バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が１６日放送のテレビ朝日系特番「プラチナファミリー３時間ＳＰ高嶋ちさ子をつくった高嶋家大集合ＳＰ」（午後７時）に出演。父・弘之さんとの番組初共演を果たした。スタジオに登場した弘之さんが「この間、９２歳になりました」と言うと、共演の小泉孝太郎は「声が！声量がすごくお元気で」とびっくり。「プラチナファミリー」という番組について「毎回、見てます。つまらない