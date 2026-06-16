原子力発電所に関する情報です。先ほどの地震で、日本原子力発電の東海第二原発がある茨城・東海村では、震度3の揺れが観測されました。東海第二原発は定期検査中のため運転していませんでしたが、日本原子力発電によりますと、先ほどの地震により異常が起きていないか確認を行っているということです。