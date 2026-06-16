カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で、詐欺拠点の「オーナー」とみられる男が日本に移送中の飛行機内で逮捕されました。愛知県警に逮捕されたのは、佐々木裕介容疑者（38）です。警察によりますと、佐々木容疑者は去年2月、警察官になりすまして、うその電話をかけるよう共犯者に指示し、茨城県の36歳の女性から現金3100万円あまりをだまし取った組織犯罪処罰法違反の疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、佐々木容疑