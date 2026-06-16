韓国グルメや最新コスメなどで若者に人気の東京・新大久保。多くの人でにぎわうこの街で今、問題となっているのが相次ぐ迷惑営業だ。収集時間外でのゴミの放置や繰り返される迷惑営業にパトロール隊も困惑。なぜ注意してもやめないのか、行政のパトロールに密着取材した。長時間放置も…不適切なゴミ出し相次ぐ新宿区が2026年4月以降、定期的に行っているのは、新大久保に立ち並ぶ店の不適切なゴミ出しなどを見回るパトロールだ。