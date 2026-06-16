6月12日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスが私生活でのリアルな恐怖について語る場面があった。【映像】マツコ、家の中で“死”の危険を感じる場所「全部死ぬ想像ができる」かつては大好きだった飛行機やジェットコースターなどの“スリル”が、年齢とともに「怖い」という感情に変わってきたとしみじみ語り合った2人。有吉が「高いところも徐々に怖くなる」と明かすと、マツコもロケ先で高所の床が