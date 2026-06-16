木村カエラが、新曲「はぎゅ me」をデビュー22周年記念日となる6月23日に配信リリースする。 （関連：木村カエラが表す、ありのままの“今”の姿『いちご』に詰まった積極的なクリエイティブと15年） 本楽曲は、ペットライン『懐石』のWeb CM『懐石で、心がつながる、おいしい時間』のテーマソングとなっており、楽曲タイトルは、自分を愛する“Hug me”と、愛しい存在を“ぎゅっと”抱きしめる喜びを掛