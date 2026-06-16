HANAが6月16日、東京・渋谷ヒカリエのヒカリエホールで「Amazonプライムデー2026」記者発表会に登場。全員が利用しているというAmazonプライムについてトークを展開し、会場を盛り上げた。 （関連：【写真あり】HANAの7人がそれぞれ欲しいものとして挙げ、クイズの賞品としてゲットした「Amazon Prime Day」のセール対象商品） 「プライムデー」は、Amazonプライム会員限定で開催される年に一