（彰化中央社）現在の中部・彰化県田中鎮の歴史建築「台湾煙葉耕種時業改進社」のうち、木造宿舎で行われていた修繕工事が終わった。王恵美（おうけいび）彰化県長は16日、今後は県政府が活性化と再利用に取り組むとし、歴史の温もりと生活の価値のある交流の場にしたいと期待を示した。県文化局などの資料によれば、建物は日本統治時代の1938（昭和13）年に建設された。戦前の台湾総督府専売局や戦後の台湾省煙酒公売局が、買い取