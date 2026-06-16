（台北中央社）米大リーグは15日、ヒューストン・アストロズ対デトロイト・タイガース戦が行われ、先発したアストロズの〓〓威とタイガースの李灝宇が、大リーグ史上初となる台湾人選手同士の投打対決を繰り広げた。〓は李を相手に二回に三振に仕留めたものの、四回に安打を許した。また〓はこの日9奪三振を決め、メジャー通算100奪三振を達成した。李も八回、メジャー初盗塁を記録した。李は二回、負傷交代したトーレスの代