COMBRIDGE＆EBは、新規美容ブランド「Qina（キナ）」を立ち上げ、ブランド初となるスキンケアアイテム「キナセラム（フェイシャルセラム／30mL／3,980円）」を6月8日より、Amazon、Qoo10にて販売開始しました。Qinaは「日本の美容習慣が育む、内側からの輝き。」をコンセプトに、日本古来の発酵の知恵と、現代のスキンケア研究で注目される成分を組み合わせたスキンケアを提案。忙しい毎日のスキンケアを、自分自身を丁寧に扱う「