H2Oは6月26日、美容水※1に着目したMIZUシャンプー「ululis（ウルリス）」より、ナルミヤ・インターナショナルが展開するブランドで、いま大注目の「エンジェルブルー」「メゾピアノ」とコラボした「ウルリス エンジェルブルー アクア モイスチャー ペアセット」と「ウルリス メゾピアノ ピンクミー コントロール ペアセット」 の2種類を、全国のドラッグストアおよびバラエティショップにて数量限定で発売します。今回のコラボで