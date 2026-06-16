DEAN & DELUCAは6月16日、マーケット店舗、カフェ店舗、オンラインストアにて「メッシュトートバッグ ターコイズ」を数量限定発売しました。特集ページ：https://x.gd/9REKU■大容量のLサイズと、持ち歩きやすいSサイズを用意毎年、夏の訪れを告げるシーズナルアイテムとして好評の「メッシュトートバッグ」。2026年の限定カラーには、澄み渡る夏空を思わせる爽やかな“ターコイズ”を提案します。持ち手にはライトグレーを合