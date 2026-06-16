ニッカホームはこのほど、受付不要・個室型のシャワースポット「Nikka Shower（ニッカシャワー）」を、名古屋・栄エリアにオープンしました。同社が全国60店舗以上を展開する無人カフェ「セルフカフェ」の運営で培った「無人・セルフ」のノウハウを活かし、その構造を応用して開発した新事業です。20分400円（税込）から、【思い立ったその場で】をコンセプトに清潔な個室シャワーを手軽に利用できます。■好調な「セルフカフェ」