ベルリンテニス・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ベルリン コート：芝 結果：[マディソン キーズ] 2 - 0 [ワン シンユー] 試合の詳細データはこちら≫ ベルリンテニス・オープン第2日がドイツ ベルリンで行われ、女子シングルス1回戦で、マディソン キーズとワン シンユーが対戦した。 第1セットはマディソン キーズが7-6