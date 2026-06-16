フィットイージーが全国展開するアミューズメントフィットネスクラブ「FIT-EASY高山石浦店」（岐阜県高山市石浦町6）が、6月11日にグランドオープンしました。グランドオープンを記念して、オープニングキャンペーンを実施中。キャンペーン期間中に入会した人は入会金や事務手数料、2026年7月までの月会費が無料となります。※定員になり次第終了■高山市内2店舗目，使い分けでより便利に！「FIT-EASY 高山石浦店」は、初心者から