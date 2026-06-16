元フィギュアスケート女子日本代表で、2002年のソルトレークシティー・オリンピック（五輪）で５位、06年のトリノ五輪で４位に輝き、全日本選手権を五度制覇した村主章枝さんが日本代表のユニホーム姿を披露した。日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループＦ第１節でオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２で引き分けた。そのオランダ戦の翌日、村主さんは自身のインスタグラムを更新し、スタジアム