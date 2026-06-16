社員に機会を与えてもリスキリングが進まない…そう悩む企業も少なくないだろう。そうしたなか、山陰合同銀行では女性行員たちを中心に学び直しを推し進め、組織改革を成し遂げたという。成功の裏にあった、仕組みと工夫とは？※本稿は、ニッセイ基礎研究所生活研究部の坊 美生子『女性たちの定年後――お金・仕事・暮らしのリアル』（祥伝社）の一部を抜粋・編集したものです。“ごうぎん”女性行員たちのリスキリングの先進事例