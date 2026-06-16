日本代表の守護神に、アメリカが羨望の眼差しを向けている。日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦し、２−２のドロー。激闘のなかで存在感を放ったのが、23歳のGK鈴木彩艶だ。幾度となく好セーブを見せ、日本の勝点１獲得に大きく貢献した。そんな若き守護神に注目したのが、米メディア『NBC 4 New York』だ。「日本のゴールキーパーがニュージャージー州生まれなのを知