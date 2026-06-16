6月16日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充―――――――――――――― ＳＲＳホールディングス [東証Ｐ]決算月【3月】6/16発表 保有株数の要件を1000株以上→100株以上に引き下げる。100株以上500株未満で株主優待券1000円分、500株以上1000株未満で同6000円分を贈呈する。1000株以上の優待は変更なし