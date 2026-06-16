呉市では約400メートルにわたり、梅雨を彩る花が見頃を迎えています。呉市長谷町では、道路沿いに植えられたアジサイが見頃を迎えています。約400メートルにわたり10種類、約1000株が植えられていて「アジサイロード」として親しまれています。紫や白など色とりどりに咲くアジサイは、近所に住む住民が植え始めたもので約45年前から手入れが続けられています。■訪れた人「色々な色のアジサイがあって目に