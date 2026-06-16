地元の魅力を見て、触って研究です。 諫早市の小学生が名物の「ウナギ」を老舗料理店の店主から学びました。 小学生たちが捕まえているのは水槽の中を動き回るウナギです。 ふるさとの名物を学び理解を深めようと諫早小学校で行われた授業。 3年生57人が地元の名物ウナギの謎に迫りました。 ※詳しくは動画をご覧ください