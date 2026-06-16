中国黒竜江省伊春市南岔県の村で約1カ月前、山菜採りをしていた60代の男性が襲ってきたクマの口に右肘を突っ込んで九死に一生を得るということがあった。中国メディアの紅星新聞が15日付で伝えた。男性によると、山中を歩いていたところクマに襲われた。叫んだり避けたりする間もなく押し倒され、頭を狙われたため右肘をクマの口に突っ込み、クマが力を緩めた隙をついて必死に逃げた。男性からの電話を受けて駆けつけた親戚や村人