サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会のグループG第1節が6月15日に行われ、イラン代表はニュージーランド代表と対戦し、2-2で引き分けました。 イラン代表のガレノイ監督が試合後に明らかにしたところによると、チームは突然、米国を直ちに離れ、200キロ余り離れたメキシコ・ティフアナのトレーニング拠点に戻るよう命じられたとのことです。誰からの命令だったかについては明らかにしませんでした。同監督は「イラン代表は