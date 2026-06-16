アメリカとイランの戦闘終結に向けた「覚書」に双方が署名したことが明らかになりました。トランプ大統領は、署名式典が行われる19日に「ホルムズ海峡が完全に開放される」との認識を示しています。【写真を見る】今後の協議の焦点は“イランの核問題”イランの核施設戦闘終結に向けた「覚書」に署名最終合意はどうなる?高柳光希キャスター:アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、トランプ大統領は「合意が成立した