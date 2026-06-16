-真天地開闢集団-ジグザグとサンリオキャラクターズによる初のコラボレーションカフェ「ジグザグ×サンリオキャラクタァズ CAFE」が、7月2日から10月4日まで東京・大阪で期間限定オープンすることが決定した。【画像】おいしそう！-真天地開闢集団-ジグザグ×サンリオ コラボメニュー同カフェは、和×ラウドロックを軸に独自の世界観を展開する-真天地開闢集団-ジグザグと、幅広い世代から親しまれているサンリオキャラクター