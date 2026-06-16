サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信し、試合の解説スタイルについて語った。対戦相手の分析について聞かれた本田は、「僕は結構します。それを言うと、分析しまくっているくせに、相手の名前を一切覚えない。でも、相手の特徴とかはめちゃくちゃ結構インプットします」と説明。「意外でしょ？」と笑った。開催中のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で、本田はNHKで15日に