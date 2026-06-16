気象庁によりますと、16日午後7時46分ごろ、群馬県と埼玉県で震度5弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、午後7時46分ごろ、茨城県南部を震源とする地震があり、群馬県の太田市、千代田町、埼玉県の加須市、本庄市、美里町で震度5弱を観測しました。このほか、関東地方の広い地域で震度4を観測しています。地震の規模を示すマグニチュードは5.5、震源の深さは50キロと推定され