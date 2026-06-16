16日午後7時55分ごろ、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、土浦市、茨城古河市、結城市、筑西市、坂東市、それに桜川市、栃木県の下野市と