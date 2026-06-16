卓球・平野美宇選手が4年間在籍した木下アビエル神奈川を退団することが発表されました。15日、所属チームである木下アビエル神奈川は、公式ホームページを更新。退団を発表するとともに平野選手の功績を並べ、感謝を述べました。平野選手は22年より木下アビエル神奈川に加入。23年からはキャプテンを務め、球団初のTリーグ2連覇にも貢献しました。チームは「平野選手は今後について時間をかけて協議を重ねてまいりましたが、この