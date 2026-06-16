気象庁によると､16日午後7時46分ごろの地震により長周期地震動･階級1を観測した｡長周期地震動･階級1を観測した地域は、茨城南部､群馬南部､埼玉北部。長周期地震動･階級1を観測した場所は、筑西市舟生､板倉町板倉､久喜市下早見。震源地は茨城県南部｡震源の深さは50キロ｡地震の規模を示すﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞは5.5と推定される｡**参考:長周期地震動階級**★長周期地震動･階級4高層階では立っていることができない｡固定していない大半の家具が大