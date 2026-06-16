１６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１２６円６２銭（０・２５％）安の５万１４９９円８４銭だった。３営業日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２１１銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、８７円ちょうど（０・１３％）高の６万９４０４円５０銭で２日連続で最高値を更新した。午後には一時、取引時間中として初めて７万円台をつけた。