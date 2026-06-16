フランスで開催中のG7サミットは2日目の協議が始まりました。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書の合意をする中で、ホルムズ海峡は本当に開放されるのか。そして、物価高に歯止めがかかるかも注目されています。世界をけん引する7カ国の首脳が一堂に会したG7サミット。注目はやはり、アメリカ・トランプ大統領の動きです。トランプ大統領は15日、イランとの戦闘終結に向けた覚書に署名したことを明らかにしました。トランプ大