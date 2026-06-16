5月に公開した映画『未来』で初共演した、黒島結菜さんと北川景子さん。撮影の間にはお互いの子育ての話で盛りあがるなど、現場でのおしゃべりを楽しんでいたそう。そんなおふたりに、これまでの暮らしで「手放してきたこと」、そして作品づくりを通じて「手放そうと思ったこと」を伺います。つらい現実を描きながらも、ラストに「不思議な救いを感じた」おふたりが最近、“やめたこと”について尋ねると、家事や育児をするなかで