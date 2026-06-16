16日午後7時46分ごろ、群馬県、埼玉県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。 【写真を見る】【地震情報】群馬県・埼玉県で最大震度5弱の強い地震 名古屋南区 岐阜･中津川市でも震度2 気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 最大震度5弱を観測したのは、群馬県の太田市と千代田町、埼