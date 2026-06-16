ワールドカップ北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会に出場している日本代表は、20日（日本時間21日）のグループリーグ第2戦でチュニジアと対戦する。初戦でスウェーデンに1-5と大敗した相手だが、試合後にはサブリ・ラムシ監督が更迭され、エルヴェ・ルナール氏が新監督に就任したと海外メディアが報道。日本ファンも驚きの人事に様々な反応を示した。チュニジアはスウェーデン戦で、オマル・レキクのゴール