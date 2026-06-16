猫が日光浴を好む3つの理由 1.暖かいところが好きだから 猫は体温調節があまり得意ではなく、暖かい場所を好む動物です。人より平熱が高めなため寒さを感じやすく、さらに被毛も意外と薄いため、特に短毛種やシニア猫、体調を崩しやすい猫は冷えに敏感だといわれています。そのため、日向ぼっこをして体を温めようとするのです。 また、この習性には祖先の暮らしも関係しています。飼い猫の祖先であるリビアヤマ