負けたらフライデーさんのせいにします（笑）FIFAワールドカップ2026のグループステージ第１戦がアメリカのダラス・スタジアムで行われ、サッカー日本代表は強豪オランダ代表と対戦。２度先行されながらも粘り強く追いつき、２対２のドローで貴重な勝ち点１をもぎ取った。“優勝候補”に名前が挙がる難敵を相手に、日本は堂々たる戦いぶりを披露。その中で、３バックの中央として先発フル出場を果たしたのがDF谷口彰悟（34）だ。激