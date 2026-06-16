アイドルグループ「#ババババンビ」の元メンバーで、インフルエンサーの近藤沙瑛子が15日、自身のX(旧ツイッター)を更新。今年7月15日から始動する新しいアイドルグループ「NEVER END ROLL」でアイドル再デビューを果たすことを発表した。 【写真】新グループで再スタートした近藤沙瑛子 近藤はアイドルグループ「FES☆TIVE」を経て、2021年から「#ババババンビ」に